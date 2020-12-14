Жириновский предрёк создание «китайского Горбачёва» Соединёнными Штатами

https://static.news.ru/photo/81ec06fa-3e01-11eb-8f85-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запад во главе с Соединёнными Штатами будет внедрять «китайского Горбачёва», чтобы ослабить КНР. Такое мнение на 32-м съезде ЛДПР высказал лидер партии Владимир Жириновский.

Что будет делать Америка и Западный мир? Китай расшатывать. Внедрять китайского «Горбачёва». Это можно сделать, потому что огромное количество китайцев учится за рубежом — миллионы, десятки миллионов. Потом они возвращаются. Там их можно обработать, — цитирует РИА Новости политика.

Он добавил, что с появлением «китайского Горбачева» в Китае будет введён запрет на коммунистическую идеологию и объявлен переход к многопартийной системе. Также Жириновский предрёк разделение КНР на 10–15 государств, ликвидацию в стране ядерного оружия и создание новой китайской армии.

Ранее руководитель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил, что Китай уже практически достиг паритета с США в военной сфере. По мнению Пентагона, Китай занимает первое место среди растущих угроз стратегическим интересам США. Милли, отвечая на вопрос о главных угрозах, привёл в пример принятую несколько лет назад Стратегию национальной обороны США. По его мнению, Китай создаёт очень сильную и боеспособную армию. У Пекина есть особый план, уверен генерал. Китай добивается, чтобы к середине 2030-х годов о нём было объявлено, что он равен США и способен уничтожить американскую армию в очном противостоянии уже в середине века, отметил Милли.

По его словам, такого прогресса в военной сфере Китай сможет достичь, только если будет одновременно развивать все компоненты своего оборонно-промышленного комплекса. Вместе с тем генерал отказался назвать точные оценки Пентагона по выходу Китая на паритет с США, писал NEWS.ru.