https://static.news.ru/photo/43032a8c-411c-11ea-85a8-fa163e074e61_660.jpgВладимир ЖириновскийФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил конституционно запретить детям российских чиновников учиться за рубежом. Политик считает, что иностранные спецслужбы могут надавить на представителя власти через ребёнка.
Это переориентация этого человека: дети за границей, жена за границей, там имущество, там имущество, там счёт. Он в конце концов туда уедет. И его легко прижать там спецслужбам и заставить сделать таким вот агентом, который будет сливать информацию, — заявил Жириновский на круглом столе ЛДПР по изменению Конституции РФ.
По мнению лидера партии, запрет нужно закрепить в Основном законе страны.
Как писал NEWS.ru, Жириновский назвал американцев ответственными за эпидемию коронавируса в Китае. По его мнению, так США решили ударить по китайской экономике.