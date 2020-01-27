Владимир Жириновский Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил конституционно запретить детям российских чиновников учиться за рубежом. Политик считает, что иностранные спецслужбы могут надавить на представителя власти через ребёнка.

Это переориентация этого человека: дети за границей, жена за границей, там имущество, там имущество, там счёт. Он в конце концов туда уедет. И его легко прижать там спецслужбам и заставить сделать таким вот агентом, который будет сливать информацию, — заявил Жириновский на круглом столе ЛДПР по изменению Конституции РФ.

По мнению лидера партии, запрет нужно закрепить в Основном законе страны.

Как писал NEWS.ru, Жириновский назвал американцев ответственными за эпидемию коронавируса в Китае. По его мнению, так США решили ударить по китайской экономике.

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