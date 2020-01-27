Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко устроил скандал в ПАСЕ из-за российских журналистов. Возмущение парламентария вызвал вопрос корреспондента Первого канала о докладе ЦРУ об украинских националистах и их сотрудничестве с Адольфом Гитлером. Видео инцидента депутат опубликовал на своём YouTube.

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко устроил скандал в ПАСЕ из-за российских журналистов. Возмущение парламентария вызвал вопрос корреспондента Первого канала о докладе ЦРУ об украинских националистах и...