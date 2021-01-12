Жириновский предложил заменить Трампа в фильме «Один дома 2» на себя

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить президента США Дональда Трампа в фильме «Один дома 2» на свою кандидатуру. По его словам, когда снималась картина делегация его партии как раз посещала Нью-Йорк.

Своё предложение он сопроводил фото, на котором кадр из фильма с Трампом смонтировал со своим изображением.

Если американцев так пугает присутствие Трампа во второй части «Один дома 2», то его роль могу исполнить я. Тем более примерно во время съёмок второй части мы с делегацией ЛДПР посещали Нью-Йорк, — написал Жириновский в своём Twitter.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что последним шансом для действующего президента США Дональда Трампа остаться на своём посту и отменить результаты выборов может стать введение режима ЧС. Пандемию Трамп, по мнению политика, может использовать для того, чтобы остаться президентом. Главе государства не надо упускать такой шанс, пока ему подчиняются прокуроры, судьи, военные, а использовать свои полномочия по максимуму.

Лидер ЛДПР даже предположил, что Россия может помочь Трампу, договорившись с арабскими шейхами о финансовой поддержке американца. А взамен России ничего не требуется, писал NEWS.ru.