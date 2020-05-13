Жириновский предложил сократить число депутатов ради социальной дистанции

https://static.news.ru/photo/3b9caf56-692d-11e9-9f25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить число депутатов в Госдуме и региональных парламентах в два раза, чтобы обеспечить им социальную дистанцию в условиях распространения коронавируса и сэкономить деньги.

Предлагаю сократить в два раза количество депутатов по стране. Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах, — цитирует RNS Жириновского.

Он также предложил проводить выборы раз в два-три года по очереди — в Госдуму и в «другие заксобрания», чтобы люди реже собирались на избирательных участках.

Как писал NEWS.ru, накануне Жириновский предложил из-за пандемии коронавируса отменить голосование по поправкам в Конституцию. По его словам, уже подписан указ президента, все законные процедуры соблюдены, так что тему можно «снять». В этот же день он предложил отменить и ЕГЭ. Лидер партии допустил проведение ЕГЭ только в тех вузах, где не хватает мест на все заявки абитуриентов, и лишь по одному профильному предмету.