Жириновский предложил сократить число депутатов ради социальной дистанции

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил сократить число депутатов в Госдуме и региональных парламентах в два раза, чтобы обеспечить им социальную дистанцию в условиях распространения коронавируса и сэкономить деньги.
Предлагаю сократить в два раза количество депутатов по стране. Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах, — цитирует RNS Жириновского.
Он также предложил проводить выборы раз в два-три года по очереди — в Госдуму и в «другие заксобрания», чтобы люди реже собирались на избирательных участках.
Как писал NEWS.ru, накануне Жириновский предложил из-за пандемии коронавируса отменить голосование по поправкам в Конституцию. По его словам, уже подписан указ президента, все законные процедуры соблюдены, так что тему можно «снять». В этот же день он предложил отменить и ЕГЭ. Лидер партии допустил проведение ЕГЭ только в тех вузах, где не хватает мест на все заявки абитуриентов, и лишь по одному профильному предмету.