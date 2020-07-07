Жириновский предложил ужесточить требования к участию партий в выборах

https://static.news.ru/photo/42a93d2a-c046-11ea-b158-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ужесточить требования для участия партий в федеральных выборах, для того чтобы они не появлялись противоестественным образом с «вывеской известного имени».

Сегодня все новые партии — это только вывески плюс известное имя. Артиста, певицы, спортсмена, бизнесмена. А внутри всё пусто. То есть большинство партий появляются как раз таки противоестественным образом, — сказал Жириновский РИА Новости.

Политик предложил «компромиссный путь»: чтобы партия могла участвовать в федеральных выборах, выдвигать кандидатов на выборах в Госдуму или в президенты, у неё должно быть не менее 100 тысяч членов. Также партию должны представлять на местном или региональном уровне не менее 100 депутатов.

Ведь создание нормальной партии — это сложный и очень дорогой процесс. А главное, реальная партия может появиться только снизу. Она воплощает идеи или взгляды большого количества граждан, которые ранее не были представлены в политике, — подчеркнул Жириновский.

Как ранее писал NEWS.ru, количество партий в России будет сокращаться в связи с естественным политическим отбором, считает глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.