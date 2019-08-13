Владимир Жириновский Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что российским войскам следует сбивать иностранные военные самолёты, если они приближаются к бортам первых лиц государства.

По мнению политика, это позволит обеспечить безопасность высокопоставленных чиновников, написал он в своём Telegram-канале.

Один раз собьём — никогда больше приближаться не будут, — уверен он.

Как писал News.ru, истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолёту министра обороны России Сергея Шойгу. Инцидент произошёл в небе над Балтикой.

Самолёт с главой российского военного ведомства следовал из Калининграда в Москву. Его сопровождали два истребителя морской авиации Балтийского флота. Лётчикам Су-27 удалось оттеснить истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру

News.ru в соцсетях