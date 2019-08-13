https://static.news.ru/photo/a81b9410-be02-11e9-b18d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что российским войскам следует сбивать иностранные военные самолёты, если они приближаются к бортам первых лиц государства.

По мнению политика, это позволит обеспечить безопасность высокопоставленных чиновников, написал он в своём Telegram- канале .

Один раз собьём — никогда больше приближаться не будут, — уверен он.

Как писал News.ru, истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолёту министра обороны России Сергея Шойгу. Инцидент произошёл в небе над Балтикой.

Самолёт с главой российского военного ведомства следовал из Калининграда в Москву. Его сопровождали два истребителя морской авиации Балтийского флота. Лётчикам Су-27 удалось оттеснить истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру