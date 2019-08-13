Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что российским войскам следует сбивать иностранные военные самолёты, если они приближаются к бортам первых лиц государства.
По мнению политика, это позволит обеспечить безопасность высокопоставленных чиновников, написал он в своём Telegram-
Один раз собьём — никогда больше приближаться не будут, — уверен он.
Как писал News.ru, истребитель НАТО F-18
Самолёт с главой российского военного ведомства следовал из Калининграда в Москву. Его сопровождали два истребителя морской авиации Балтийского флота. Лётчикам Су-27 удалось оттеснить истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру