https://static.news.ru/photo/1cae3ca6-62ae-11ea-94fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЛДПР предложила провести новые выборы в Госдуму после принятия Конституции. С такой инициативой выступил лидер партии Владимир Жириновский.

Я это с трибуны (Госдумы) скажу. Но я и сейчас скажу. Мы поддержим и высказываем положение, что если эта обновлённая конституция вступает в силу в апреле, то, наверное, надо в стране провести досрочные выборы Государственной думы, — цитирует его РИА Новости.

Это заявление прозвучало перед пленарным заседанием ГД, где будет рассматриваться во втором чтении законопроект об изменении конституции.

Ранее, как писал NEWS.ru, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев попросил думские фракции поддержать поправки в Конституцию. Он отметил, что важная часть поправок носит социальную сторону, направлена на улучшение уровня жизни россиян и обеспечивает независимость страны.