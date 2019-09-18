https://static.news.ru/photo/3b9caf56-692d-11e9-9f25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Депутат Госдумы РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский перечислил страны, которые в будущем объединятся с Россией. По его мнению, необходимо как можно скорее воссоединить Украину, Белоруссию и Россию в единое государство.

Белоруссия расцветёт, когда мы снова станем одним государством. Давайте дадим свободное движение людей, единый рубль, который будет сильнее евро, потому что обеспечен огромными ресурсами. И с Украиной то же самое, — заявил в своем Telegram-канале Жириновский.

Он добавил, что после объединения гражданам единой страны будет позволено общаться на любых языках при сохранении одного общего.

Я хорошо помню советское время. Тогда многие нерусские по национальности с удовольствием говорили по-русски, — приводит РИА Новости слова политика.

Он также выразил мнение, что в едином государстве от понятия «национальность» надо вообще отказаться и «просто быть гражданами одной страны».

Ранее News.ru писал о том, что у России есть только один способ помешать американизации Украины. Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, он заключается в обеспечении российскими паспортами не только жителей Донбасса, но и всех находящихся на территории Украины.