Жириновский предложил переименовать должность президента РФ в императора
Антон Соловьев
Антон Соловьев
17:59, 25 января 2022
Владимир ЖириновскийФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением переименовать должность президента РФ, которую в настоящее время занимает Владимир Путин, об этом политик заявил в ходе пленарного заседания Госдумы. По мнению Жириновского, следует восстановить институт самодержавия, а главу государства необходимо называть царём или императором.
Восстановить православие в полном объёме, где должны быть церкви. И чтобы было самодержавие. Царь. Император.Эти выбранные президенты — название дурацкое. Президент. Что это такое вообще? В Америке живём? Или во Франции? — сказал Жириновский.
Ранее Владимир Жириновский также заявил, что женщинам не стоит рожать много детей, и описал судьбу многодетных, сравнив их со «свиноматками». Таким образом он бурно отреагировал на реакцию девушек, которые кричали «Да!» в ответ на вопрос, стоит ли заводить детей. Он также отметил, что женщине придётся готовить на всю большую семью, убираться, а домашний труд — самый тяжёлый, но его никто не ценит.