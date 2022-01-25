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Жириновский предложил переименовать должность президента РФ в императора

17:59, 25 января 2022
Жириновский предложил переименовать должность президента РФ в императора Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступил с предложением переименовать должность президента РФ, которую в настоящее время занимает Владимир Путин, об этом политик заявил в ходе пленарного заседания Госдумы. По мнению Жириновского, следует восстановить институт самодержавия, а главу государства необходимо называть царём или императором.

Восстановить православие в полном объёме, где должны быть церкви. И чтобы было самодержавие. Царь. Император. Эти выбранные президенты — название дурацкое. Президент. Что это такое вообще? В Америке живём? Или во Франции?сказал Жириновский.

Ранее Владимир Жириновский также заявил, что женщинам не стоит рожать много детей, и описал судьбу многодетных, сравнив их со «свиноматками». Таким образом он бурно отреагировал на реакцию девушек, которые кричали «Да!» в ответ на вопрос, стоит ли заводить детей. Он также отметил, что женщине придётся готовить на всю большую семью, убираться, а домашний труд — самый тяжёлый, но его никто не ценит.

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