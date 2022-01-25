Жириновский предложил переименовать должность президента РФ в императора

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Политолог Евгений Сатановский высмеял предложение американского сенатора Блюменталя и конгрессмена Кортни выделить подлодки для сдерживания России. Он указал на то, что оба этих американских политика на территории своих избирательных округов имеют отношение к производству субмарин, пишет «ПолитРоссия».

Сатановский предположил, что другие американские компании также могут предлагать свои идеи по сдерживанию России. Так, например, «Баскин Роббинс» предложит сдерживать РФ мороженым, «Макдоналдс» — фастфудом, а «Дисней» — мультфильмами. Политолог...