Жириновский предложил назвать президента РФ «верховным правителем»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать должность президента России и называть главу государства «верховным правителем». Об этом он заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда». При этом он отметил, что возглавляемая им партия готова инициировать соответствующие поправки.

Верховный правитель России. Звучит гордо, смело, ответственно и производит оптимистическое отношение к гражданам, — сказал Жириновский.

Он также подчеркнул, что партия поддерживает новый законопроект о переименовании губернаторов в глав регионов.

Одинаковое наименование должностей — глава региона, и никаких там президентов, ханов, султанов, гетманов, — заключил политик.

Ранее Жириновский заявил, что отменил бы выборы губернаторов и ввёл бы в стране аналог «ярлыка на княжение», как в Золотой Орде. Он добавил, что выборы в нынешнем виде, по сути, — назначения, поскольку «везде побеждают согласованные кандидаты». Получается, что главы регионов — это, по сути, наместники президента, которых он в любой момент может отправить в отставку.