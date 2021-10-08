Жириновский предложил наказание для избивших пассажира в метро

Владимир Жириновский предложил применить самое строго наказание для мужчин, избивших пассажира в метро. А для отбывших наказание и вовсе создать систему контроля и отслеживания потенциальных преступлений, заявил политик в эфире «Соловьёв Live».

Сама сцена избиения показывает нутро людей, что-то такое зверское, человеконенавистническое. И здесь дело не в национальности, это может быть между людьми любой национальности, любой расы. <...> Какое хулиганство? Покушение на убийство, это потенциальные убийцы. Им нужен немедленно самый длительный срок заключения, самые тяжёлые условия, далеко на Север, — остался непреклонен лидер ЛДПР.

По словам Жириновского, в стране необходимо создавать систему, которая будет отслеживать действия граждан, недавно покинувших тюрьму. И если будет происходить нечто, подобное случаю в московском метро, туда немедленно надо отправлять патруль и принимать самые жёсткие меры задержания.

Надо же как-то отслеживать это, надо сделать вариант, чтобы все, кто отсидел, были под контролем, на пульте, все видят их, — уверен политик.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поручил руководству метро выделить избитому пассажиру подземки помощь в размере 2 млн рублей. Градоначальник накануне проведал пострадавшего в больнице и поблагодарил мужчину за то, что тот вступился за девушку.