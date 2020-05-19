Жириновский предложил ликвидировать Совет Федерации

https://static.news.ru/photo/14254992-99bf-11ea-a7ac-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил упразднить Совет Федерации. По мнению депутата нижней палаты парламента, верхняя является избыточным звеном.

Он подчеркнул, что в России слишком много «ненужных депутатов и чиновников».

Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней. В том числе в Государственнойд и Мосгордуме. Также стоит обсудить возможность ликвидации Совета Федерации, — написал Жириновский в Twitter.

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В пресс-службе партии предложение лидера политического движения объяснили тем, что в традиционной парламентской конструкции верхняя палата представляет аристократию и является цензором над нижней, народной. Однако в России аристократии, как в монархической Британии или Испании, в нынешних исторических реалиях не существует.

Ранее, как писал NEWS.ru, Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов в Госдуме и региональных парламентах, чтобы обеспечить им социальную дистанцию в условиях распространения коронавируса и сэкономить деньги. Он также выступил с инициативой проводить выборы раз в два-три года по очереди — в Госдуму и в «другие заксобрания», чтобы уменьшить массовость людей на избирательных участках.