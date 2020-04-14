Жириновский предложил КПРФ переименоваться

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что представители КПРФ не придерживаются идей коммунизма, поэтому они должны сменить название на социал-демократов.
Политик напомнил, что КПРФ на последних президентских выборах выдвинула «кандидата-миллиардера», что идёт вразрез с идеями партии. Кроме того, сторонники этой политической силы «признали бога и отказались от атеизма».
Они отошли от интернационализма и стали националистами. По сути, ничего в КПРФ не осталось от Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Геннадий Андреевич Зюганов молодец, полностью изменил партию. Но ведь это же обман миллионов людей, — написал Жириновский в своём Telegram-канале.
Ранее ЛДПР предложила провести новые выборы в Госдуму после принятия Конституции. С такой инициативой выступил лидер партии Владимир Жириновский. Его заявление прозвучало перед пленарным заседанием ГД, где будет рассматриваться во втором чтении законопроект об изменении Конституции, писал NEWS.ru.
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