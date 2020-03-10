https://static.news.ru/photo/625cddf6-62af-11ea-b2a3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента.

Хватит трясти страну шесть месяцев каждые шесть лет. На выборы идут парикмахеры, манекенщицы, ледорубы. У нас конституционный орган есть — Государственный совет, — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, туда необходимо включить лучших представителей страны, в том числе передовых учёных, депутатов, губернаторов. По мнению политика, именно они и должны решить, кто будет возглавлять государство.

Ранее ЛДПР предложила провести новые выборы в Госдуму после принятия Конституции. С такой инициативой выступил лидер партии Владимир Жириновский. Его заявление прозвучало перед пленарным заседанием ГД, где будет рассматриваться во втором чтении законопроект об изменении конституции, писал NEWS.ru.