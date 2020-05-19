Жириновский посоветовал Трампу дождаться российского препарата от COVID-19

https://static.news.ru/photo/bec1155c-99d3-11ea-a504-fa163e074e61_660.jpgВладимир ЖириновскийФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал президенту США Дональду Трампу отказаться от принимаемого им в качестве профилактики противомолярийного препарата. По мнению политика, главе Соединённых Штатов следует перейти на российское лекарство от COVID-19, когда его разработка завершится.
Руководитель либерал-демократов предположил, что лекарство не только не помогает Трампу, но и вредит ему. Жириновский отметил, что американского президента потускнели глаза, а в целом он «находится в немного заторможенном состоянии.
Думаю, ему стоит прекратить приём этого препарата и дождаться российского лекарства — оно будет лучше. Мы вылечим и Трампа, и по его списку еще 5-6 американцев, которые наиболее важны для него, — написал лидер ЛДПР в Telegram.
При этом Жириновский поддержал решение Трампа создать комиссию по коронавирусу, так как «нужно выяснить, откуда взялась эта зараза, почему в своё время не были приняты жёсткие меры против её распространения по миру»
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп сообщил, что принимает от коронавируса противомалярийный препарат, эффективность которого не доказана. Это гидроксихлорохин и цинковая добавка, которые глава государства принимает уже больше десяти дней.