Жириновский посоветовал Трампу дождаться российского препарата от COVID-19

https://static.news.ru/photo/bec1155c-99d3-11ea-a504-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал президенту США Дональду Трампу отказаться от принимаемого им в качестве профилактики противомолярийного препарата. По мнению политика, главе Соединённых Штатов следует перейти на российское лекарство от COVID-19, когда его разработка завершится.

Руководитель либерал-демократов предположил, что лекарство не только не помогает Трампу, но и вредит ему. Жириновский отметил, что американского президента потускнели глаза, а в целом он «находится в немного заторможенном состоянии.

Думаю, ему стоит прекратить приём этого препарата и дождаться российского лекарства — оно будет лучше. Мы вылечим и Трампа, и по его списку еще 5-6 американцев, которые наиболее важны для него, — написал лидер ЛДПР в Telegram.

При этом Жириновский поддержал решение Трампа создать комиссию по коронавирусу, так как «нужно выяснить, откуда взялась эта зараза, почему в своё время не были приняты жёсткие меры против её распространения по миру»