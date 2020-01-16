https://static.news.ru/photo/ab3cd502-3862-11ea-a75a-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский порекомендовал кандидату на пост главы правительства Михаилу Мишустину прислушиваться к предложениям оппозиции и быть готовым к их изучению.

Такой совет он дал в ответ на высказывание Мишустина против идеи фракции о списании россиянам долгов по кредитам.

Михаил Владимирович, тоже вам советую: никогда не говорите отрицательно: «не буду», «не пройдёт», «не получится», — цитирует Жириновского РИА Новости.

Вместо этого лидер ЛДПР предложил кандидату в премьеры использовать такие формулировки, как «будем думать», «создадим комиссию» и тому подобные.

Жириновский также раскритиковал депутатов Госдумы, которые начали аплодировать отрицательному ответу Мишустина. По его словам, из-за такой реакции россияне могут разочароваться во власти, от которой ждут помощи.

Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин пообещал приложить все усилия для борьбы с бедностью. При этом он отверг идею послабления по НДФЛ.