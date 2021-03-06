Жириновский пошутил над увольнением Саакашвили на Украине

https://static.news.ru/photo/3286f20c-7e7d-11eb-becc-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на исключение бывшего губернатора Одессы Михаила Саакашвили из украинского Совета по градостроительству. Он заявил, что президенту страны Владимиру Зеленскому не стоит разбрасываться такими ценными кадрами.

Саакашвили достоин не только того, чтобы быть членом этого Совета, но мог бы и всё правительство возглавить, стать генерал-губернатором украинской колонии, и от него было бы больше пользы, чем от всех остальных украинских министров. Надо подумать Зеленскому, может, вернуть его? — написал политик в Telegram-канале.

Жириновский напомнил о бывшем украинском президенте Викторе Ющенко, у которого советником был Борис Немцов. Лидер ЛДПР пошутил, что Юшенко проиграл выборы, поскольку уволил своего советника.

Надо быть аккуратнее с кадрами, выращенными в советский период — это самые талантливые люди. Вместо того чтобы увольнять Саакашвили, лучше бы ещё в команду взял Михаила Ходорковского, — заявил лидер либерал-демократов.

Он выразил уверенность, что бывший губернатор Одессы ещё сыграет значимую роль в истории «современной украинской колонии».

Как писал NEWS.ru, в середине прошлого года Михаил Саакашвили заявил, что на Украине отсутствует государство, поскольку его вытеснили чиновники.