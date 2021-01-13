Жириновский посетовал на сложности с поиском преемника

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Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский заявил, что все, кому он предлагал возглавить политическую силу после себя, боятся большой ответственности.

В прямом эфире в Instagram политик отметил, что партия — «это не вещь», поэтому её «передавать не надо». Жириновский также напомнил, что пост главы ЛДПР — это не монархический титул, переходящий по наследству. Партийный лидер подчеркнул, что съезд ЛДПР изберёт нового главу, если на эту позицию найдутся достойные кандидаты.

Сейчас сколько я ни предлагал тем, кто наиболее близок к руководству партии, — боятся, ибо оппозиционной партией руководить в России тяжело, нужно иметь очень много знаний, быть публичным, иметь возможность отвечать на любой вопрос в любое время суток. Я бы с удовольствием, но пока нет, я ищу, требую, настаиваю, но все боятся, — сказал Жириновский.

Лидер ЛДПР ранее заявил, что глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в будущем мог бы статьпреемником российского президента Владимира Путина, передавал NEWS.ru. До этого Жириновский называл в числе кандидатов на президентский пост премьер-министра Михаила Мишустина, главу Минобороны Сергея Шойгу и других.