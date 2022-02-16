Жириновский попросит Бога вернуть себя в мир

Суета аппарата ЛДПР, убеждающего СМИ и интересующихся политикой граждан в том, что попавший в ЦКБ с СОVID-19 Владимир Жириновский не теряет связи с реальностью, раздаёт по телефону указания и держит руку на пульсе партийной жизни, живо напомнили откровения Сергея Ястржембского. Его торжественное сообщение о «сильном рукопожатии Бориса Ельцина», готовившегося тогда к операции на открытом сердце. Недаром, как мы помним, в популярной сатирической программе «Куклы» пресс-секретаря, сообщающего, насколько тщательно Борис Николаевич работает с документами, изображали со сломанной рукой.

Озабоченность «соколов Жириновского» понятна. Партия до сих пор держится на плаву благодаря своеобразной провокационной харизме и энергетике своего неизменного вождя. А потому информация о критическом состоянии его здоровья, и даже о подключении к ИВЛ, что само по себе крайне тревожный сигнал для 75-летнего человека, может не только насторожить спонсоров, но и внести сумятицу в ряды ЛДПР. Партийные активисты могли бы уже наперегонки броситься в ту же администрацию президента для решения собственных карьерных проблем. Вот только видеокартинку Жириновского, продолжающего руководить своим детищем с больничной койки, показать не удалось. А это уже тревожный сигнал для рядовых партийцев, не имеющих доступа к телу и теперь мучающихся от печальных предчувствий.

Неудивительно, что сообщение о направлении в больницу заклятого коллеги Жириновского Геннадия Зюганова фактически опередила депеша о том, что лидер компартии ложится всего лишь на несколько дней для профилактических обследований. Всех поспешили на всякий случай успокоить.

Но, согласитесь, такая политико-медицинская коллизия оказалась исключительно резонансной на фоне разговоров о критическом возрасте обоих оппозиционных вождей, которым, дескать, исподволь подбирают замену.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но так уж повелось на Руси, что информация о состоянии здоровья политиков всегда носила стратегический характер. Многолетний главврач «кремлёвки» академик-кардиолог Евгений Чазов на конспиративной квартире докладывал Юрию Андропову о хворях Леонида Брежнева и других его потенциальных соперников в борьбе за власть, помогая ему выстраивать стратегию «захвата» Кремля. Утверждают, что шеф КГБ и вдохновитель ГКЧП Владимир Крючков мог планировать после свержения Михаила Горбачева двинуть в союзные лидеры Бориса Ельцина, будучи уверенным в том, что его медицинская карта — залог его недолгого правления.

Теперь в Telegram-каналах полно спекуляций о жизненном тонусе нынешних руководителей государства. Методы борьбы за власть и расшатывания ситуации по-прежнему те же. Вот только информационных инструментов для разного рода сливов стало не в пример больше.

Впрочем, и в так называемом «свободном мире» хватает табу относительно состояния здоровья лидеров. Только после смерти Франсуа Миттерана его лечащий врач рассказал, что страдавший от терминальной стадии онкологии французский президент в последний год своего долгого правления был фактически недееспособным. А признаки болезни Альцгеймера явно проявлялись у Рональда Рейгана ещё во время его правления. Подобные подозрения вполне могут возникнуть и в отношении Джо Байдена, страдающего подозрительными провалами в памяти.

Пока же в центре внимания медкарта Владимира Вольфовича — одного из столпов политической стабильности. Как водится, официально детали его состояния остаются закрытыми. Но для его партии сейчас наступает момент истины, а для её членов — тест на лояльность вождю. Ведь в передаче Владимира Познера Жириновский как-то заявил, что, представ перед Господом, он попросил бы вернуть себя обратно в мир. Так что соперникам Вольфовича нельзя расслабляться даже на фоне информации о его серьёзных медицинских проблемах.