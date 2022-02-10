Жириновский перестал узнавать родных и врачей

Владимир Жириновский, госпитализированный в ЦКБ с коронавирусом, перестал узнавать родных и окружающих. Об этом сообщает агентство URA.RU со ссылкой на собственный источник.

Владимир Жириновский не узнаёт соратников, родных и врачей. Его состояние остается тяжёлым, и медики не дают никаких прогнозов по поводу дальнейшего развития событий, — приводит издание цитату неназванного собеседника.

При этом ЛДПР выпустила официальное заявление о том, что глава партии чувствует себя хорошо, работает с документами, общается по телефону и скоро приступит к полноценной работе. Соратники Жириновского уверяли, что слухи о состоянии его здоровья «сильно преувеличены».

Ранее сообщалось, что резко ухудшившееся состояние здоровья лидера ЛДПР Владимира Жириновского внезапно усилило интерес к его персоне. В то время как представители политического истеблишмента, забыв о моральных барьерах, уже вовсю обсуждают будущее партии, называя фамилии возможных преемников, предприимчивые россияне на сервисах объявлений организовали едва ли не ярмарку, связанную с именем харизматичного политика.