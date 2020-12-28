Жириновский перечислил имена своих возможных преемников

https://static.news.ru/photo/802bd15e-4957-11eb-be63-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Жириновский назвал имена тех, кто мог бы сменить его на посту руководителя ЛДПР. По мнению политика, на сегодня таких всего четыре человека.

Возглавить партию могут врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, глава Смоленской области Алексей Островский, депутат Алексей Диденко и замруководителя Рособрнадзора Борис Чернышев. Жириновский отметил, что он всегда выступал за «омоложение и обновление», приводит слова партийного руководителя телеканал «360».

Политик заявил, что новый лидер должен уметь дискутировать на любые темы, поработать руководителем, быть общительным, добрым и харизматичным. Жириновский не остановился на одном списке преемников, он назвал и имена «долгосрочных» кандидатов.

На самую дальнюю перспективу — Власов, сейчас ему 25 лет, Елена Афанасьева, Елена Строкова. Целый набор людей, которые имеют хорошее образование, длительное пребывание в качестве депутатов, губернаторы, — заявил лидер ЛДПР.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский заявил, что глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в будущем мог бы стать преемником российского президента Владимира Путина. Ранее лидер ЛДПР назвал в числе кандидатов на президентский пост премьер-министра Михаила Мишустина, главу Минобороны Сергея Шойгу и других.