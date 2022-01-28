Жириновский озвучил план по уничтожению армии Украины сверхмощным оружием

Если Украина нападёт на Донецкую и Луганскую народные республики, то Россия может уничтожить её армию за 30 минут, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он добавил, что Москва могла бы использовать для этого сверхмощное, не ядерное оружие.

Через пять минут после обстрела с их стороны <...> нанести такой удар по всем Вооружённым силам Украины, чтобы там больше ничего не осталось. То есть закончить войну Украины против Донбасса за 30 минут при помощи оружия. Которое не ядерное, но оно сверхмощное. И несколько залпов позволяют уничтожить скопление войск, техники в любой точке Украины. Как это всё будет полыхать, — сказал политик.

Ранее Жириновский порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому «упаковывать чемоданы» и готовиться к бегству из страны. Лидер ЛДПР подчеркнул, что глава украинского государства «ежедневно расстреливает наших граждан». По его словам, следует исключить любые переговоры с лидером соседней страны.

Политик также отметил, что украинские граждане в массовом порядке закупают предметы первой необходимости. В стране наблюдается нехватка угля, газа, нефти и продовольствия.

Издание Bild было одним из первых, сообщивших о якобы готовящемся вторжении на Украину. В декабре прошлого года немецкие журналисты предоставили потенциальные планы атаки, а датой начала боевых действий назвали конец января — начало февраля. Власти России неоднократно опровергали подобную информацию.