https://static.news.ru/photo/7274536c-58b0-11ea-b116-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России не помешает сильная рука у власти, однако стране нужна более сбалансированная и мудрая демократия. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя мнение экс-помощника президента Владислава Суркова о том, что в России сложилась гиперпрезидентская форма правления.

Он напомнил, что поправки в Конституцию предполагают наделение разных органов власти новыми полномочиями. В частности, расширяется круг задач у Совета Федерации и Совбеза РФ.

В этой модели президент остается важнейшим звеном, но все же полномочия будут распределены более равномерно, чем сейчас, — заявил Жириновский РИА Новости.

Он подчеркнул, что граждане не должны полагаться на то, что один человек будет ответственен за судьбу целого государства и всегда будет хорошим правителем.

А если нет? На этот случай нужна страховка в виде системы сдержек и противовесов, нужна сменяемость и конкуренция политических партий, — считает политик.

Он добавил, что только так можно избежать событий, аналогичных тем, что были в 1917 и 1991 годах.

Ранее экс-помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что будет правильным закрепить в Конституции РФ «гиперпрезидентскую» форму правления. Он не исключил, что после внесения поправок в Конституцию может возникнуть необходимость в «обнулении» президентских сроков, писал NEWS.ru.