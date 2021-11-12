Жириновский ответил на обвинения в домогательствах к мужчине

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал выдвинутые против него обвинения в домогательствах провокацией. Он добавил, что человека, до которого он якобы домогался, не существует. Об этом сообщает радио «Комсомольская правда».

Я вам сказал, что нет такого человека, мы его знать не знаем, где он, когда. Всё это — в чистом виде провокация. Мы подаём везде в суд, где вот такие дурацкие вещи. Какие могут быть домогательства? Дикость! А человека нет. Показывайте человека, пусть он придёт и скажет. Но его вообще нет, — заявил Жириновский.

Он добавил, что весь этот процесс является чёрным пиаром. Политик обвинил в этом «Эхо Москвы» и телеканал «Дождь» (признан в России иностранным агентом).

Ранее Жириновский заявил, что «самой прогнившей» частью России является её юг из-за процветающей там коррупции. По его словам, так было и в период СССР, во время правления Михаила Горбачёва, Бориса Ельцина, такая же ситуация сохраняется сейчас.

Лидер ЛДПР отметил, что коррупция процветает в южной части страны ещё с царских времён. Он убедился в этом на личном опыте, поскольку жил там, а московские чиновники, по его словам, «ничего не понимают».