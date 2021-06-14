Жириновский: отношения РФ и США могут восстановиться после саммита

https://static.news.ru/photo/73bc5e22-cdb7-11eb-9568-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Владимир Жириновский/vk.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил восстановление отношений между Россией и США после проведения саммита, на котором встретятся лидеры двух стран — Владимир Путин и Джо Байден. Он также полагает, что количество дипломатов в посольствах также может увеличиться, передаёт РИА Новости.

Пусть 1000 наших дипломатов там сидят, тысячу их консульств по всей стране. Ну и какие-то стратегические вопросы тоже могут быть решены, — высказался политик.

Саммит Россия — США намечен на 16 июня, он пройдёт в Женеве. Президент России Владимир Путин заявлял о необходимости наладить диалог со Штатами. По мнению российского лидера, есть вопросы, по которым Москва и Вашингтон могут действительно эффективно работать вместе.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будут состоять из трёх частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. Также пройдут пресс-конференции двух президентов.