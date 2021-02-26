Жириновский открестился от объятий и дружбы с Зеленским

https://static.news.ru/photo/5952ecc4-787e-11eb-842f-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Жириновский развеял слухи о том, что он дружен с президентом Украины Владимиром Зеленским. Между ними нет и не может быть никакой дружбы, категорически заявил лидер ЛДПР.

Политик подчеркнул, что «не дружит и не выпивает» с украинским лидером хотя бы потому, что Зеленский любит коньяк, а Жириновский вообще «не переносит алкоголь и табак».

Я категорически против любого алкоголя, табака, поэтому в этом плане вы нас не пытайтесь подловить. И вместе мы сидим тогда, когда уже нет другого места. Я бы с удовольствием сел подальше от него, но если там всего два места рядом поставили, приходится иногда сидеть рядом. Тем более по алфавиту буквы Ж и З рядом стоят, — разразился тирадой политик в эфире радио KP.RU.

Ведущий меж тем не сдавался и уточнил, что лично видел, как Жириновский обнимал Зеленского за плечо. В ответ партийный лидер был категоричен:

Ни в коем случае, никогда не было. Не прикасаюсь, близко не прикасаюсь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер Либерально-демократической партии Владимир Жириновский, комментируя украинский проект закона об уголовном наказании за коллаборационизм, заявил что Киев проводит абсолютно фашистскую политику и воспитывает новый «гитлерюгенд». По словам политика, украинские власти продолжают старую линию.