Жириновский оценил вероятность участия Путина в новых президентских выборах

https://static.news.ru/photo/c15664d2-55af-11eb-bf79-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что Владимир Путин может остаться у власти после 2024 года, однако в 2030 году в выборах участвовать он уже не будет.

Жириновский не исключает, что ситуация может сложиться иначе. По его мнению, Путин будет у власти после 2024 года, чтобы отбить охоту у кого-то «попытаться поломать всё то, что было сделано при нём».

Но возможен и кто-то другой. Я не являюсь его другом, но если бы мы с ним встречались каждый месяц, вместе пили чай, он алкоголь не любит, не курит, я тоже, я мог знать его какие-то мысли, но он не хочет высказывать свои мысли. Поскольку мы очень сложная страна, нам выгодно, чтобы никто не знал, кто будет в руководстве России после 2024 года, — сказал глава ЛДПР в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram.

Он также добавил, что пока он считает, что президентом будет Владимир Путин.

Ранее Жириновский перечислил возможных будущих кандидатов на пост президента России. В его список попали премьер Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и бывший премьер Дмитрий Медведев. Также возможными преемниками, по его мнению, могут быть мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Но при этом преемником станет кто-то другой, сказал Жириновский, намекая на себя.

Летом 2020 года в России были приняты поправки к Конституции страны. Одно из новых положений касалось так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства. 23 декабря депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому Путин снова может выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах в России, писал NEWS.ru.