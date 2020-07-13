Жириновский обязал членов ЛДПР приветствовать друг друга криком «Хабаровск»

https://static.news.ru/photo/b1991c04-c515-11ea-a3f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о новом правиле партии. По его словам, теперь все члены организации будут встречать друг друга словом «Хабаровск».

Таким образом у ЛДПР появился новый атрибут помимо флага, герба и гимна. Об этом политик написал в Telegram.

У многих партий есть флаг и герб, у некоторых есть гимн. У ЛДПР есть все эти атрибуты, и мы вводим четвёртый — приветствие, — отметил он.

Таким образом Жириновский ответил на арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который является членом его партии.

Как писал NEWS.ru, ранее Жириновский заявил, что арест Фургала связан с опасениями властей из-за его чрезвычайно высокого рейтинга. Согласно опросам, он входит в топ-5 самых популярных губернаторов. Он напомнил ситуацию с Павлом Грудининым, которого, по его словам, «смяли» и «затравили», чтобы он ни в коем случае снова не пошёл на выборы в 2024 году. То же самое сейчас происходит с Фургалом.

Губернатора задержали 9 июля. По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство бизнесменов, совершённых организованной группой. Преступления, по версии сыщиков, были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. По оценкам политологов, в акциях протеста приняли участие до 40 тысяч человек. Власти Хабаровского края, в свою очередь, выступили с обращением. Они призвали жителей региона не поддаваться на действия провокаторов, участвующих в митингах. По их словам, за беспорядками стоят несистемная оппозиция и блогеры.