Жириновский назвал причины своих эмоциональных высказываний

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил у членов возглавляемой им партии понимания за его резкие высказывания. В качестве причин своей импульсивности политик назвал «бешеные нагрузки из внешней среды и внутри Государственной думы».
Он признал, что бывает «иногда резок в каких-то высказываниях». Однако заверил, что никого персонально такая экспрессия не касается.
Я прошу, чтобы вы понимали, что я вас всех ценю. Мы все вместе — это большая команда. Это корабль. Я старался всё сделать, мы с вами начали с нуля, — цитирует РИА Новости выступление Жириновского на съезде партии.
Первое собрание инициативной группы по созданию Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС) состоялось 13 декабря 1989 года. Учредительный съезд ЛДПСС прошёл в марте 1990 года. Председателем был избран Жириновский. В 1991 году Министерство юстиции зарегистрировало устав партии. На её третьем съезде в 1992 году она была переименована в Либерально-демократическую партию России (ЛДПР). Председателем вновь был избран Жириновский.
14 декабря 2020 года, как писал NEWS.ru, на очередном итоговом съезде ЛДПР 74-летний политик вновь был избран председателем партии. Бессменный руководитель движения оказался единственным кандидатом на этот пост.