Жириновский назвал причины своих эмоциональных высказываний

https://static.news.ru/photo/303fcb66-3e0b-11eb-a4c8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: ldpr.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил у членов возглавляемой им партии понимания за его резкие высказывания. В качестве причин своей импульсивности политик назвал «бешеные нагрузки из внешней среды и внутри Государственной думы».

Он признал, что бывает «иногда резок в каких-то высказываниях». Однако заверил, что никого персонально такая экспрессия не касается.

Я прошу, чтобы вы понимали, что я вас всех ценю. Мы все вместе — это большая команда. Это корабль. Я старался всё сделать, мы с вами начали с нуля, — цитирует РИА Новости выступление Жириновского на съезде партии.

Первое собрание инициативной группы по созданию Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС) состоялось 13 декабря 1989 года. Учредительный съезд ЛДПСС прошёл в марте 1990 года. Председателем был избран Жириновский. В 1991 году Министерство юстиции зарегистрировало устав партии. На её третьем съезде в 1992 году она была переименована в Либерально-демократическую партию России (ЛДПР). Председателем вновь был избран Жириновский.

14 декабря 2020 года, как писал NEWS.ru, на очередном итоговом съезде ЛДПР 74-летний политик вновь был избран председателем партии. Бессменный руководитель движения оказался единственным кандидатом на этот пост.