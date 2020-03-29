https://static.news.ru/photo/46468900-71d2-11ea-9afa-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за отсутствия ограничений на массовые мероприятия в республике. Он отметил, что во многих странах уже введены различные ограничения, а соседнее государство продолжает жить так, будто ничего не происходит.

Жириновский подчеркнул, что заражены уже несколько десятков белорусов. И если не принять необходимые меры, больных станет гораздо больше.

Лукашенко издевается над всей планетой. <...> Везде стараются, чтобы люди остались дома, а Белоруссия гуляет на улицах. <...> Так нельзя, Александр Григорьевич. Получается, что вся планета дураки, а вы один умный. Уймитесь, наконец, — написал глава российских либерал-демократов в Telegram.

29 марта число заражений в мире перевалило за 671 тысячу, более 30 тысяч пациентов умерли, свыше 154 тысяч выздоровели. В России уже более 1,5 тысячи заболевших, 8 из них скончались, 64 человека выписаны из больниц.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лукашенко похвалил президента США Дональда Трампа за то, что тот решил не вводить карантин в США. По его словам, в Белоруссии не закрывались предприятия по той же причине, что и в Америке: в случае введения ограничений от безработицы умрёт значительно больше людей, чем от коронавируса.