https://static.news.ru/photo/1a652a02-5d2e-11ea-9755-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что новая Конституция может вступить в силу 27 апреля — после подписания документа президентом России Владимиром Путиным.

Двадцать второго апреля общенародное голосование. И через 2-3 дня подведения итогов, 25 апреля, понятно, какая дата, президент подпишет указ о вступлении в силу закона о поправках в Конституцию. С понедельника, 27 апреля, мы живём по Конституции уже улучшенной, — цитирует РИА Новости Жириновского.

О необходимости внесения поправок в Конституцию 15 января заявил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. По его словам, хотя инициируемые изменения вносятся во второй раздел Основного закона, который для правок не требует созыва Конституционного собрания, предлагаемые поправки должны пройти «всенародное голосование». Поскольку такой процедуры ранее в российском законодательстве не существовало, её проработкой занялась ЦИК. Голосование назначено на 22 апреля. Этот день сделают выходным.

2 марта Владимир Путин внёс поправки к законопроекту об изменении Конституции в Госдуму. В одной из них упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению частей территории РФ. Документом также предполагается закрепление в Основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положение о браке как союзе мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем, положение о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Как ранее писал NEWS.ru, изображение открытой Конституции с триколором станет логотипом голосования по поправкам в неё. Слоган всенародного мероприятия будет звучать так: «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».