https://static.news.ru/photo/e806d19a-2714-11ea-be74-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ЛДПР Владимир Жириновский не намерен отказываться от своего руководящего поста в партии.

Я бессменно руковожу партией, но в перспективе планирую, чтобы обязательно появились другие руководители, — отметил политик в интервью телеканалу «Россия 24».

При этом он пообещал помогать молодёжи строить партийную карьеру. По его словам, у ЛДПР хорошие показатели, которые видны к 30-летнему юбилею партии.

Как писал NEWS.ru, Жириновский в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил объявить 31 декабря выходным, сократив январские праздники.