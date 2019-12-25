Глава ЛДПР Владимир Жириновский не намерен отказываться от своего руководящего поста в партии.
Я бессменно руковожу партией, но в перспективе планирую, чтобы обязательно появились другие руководители, — отметил политик в интервью телеканалу «Россия 24».
При этом он пообещал помогать молодёжи строить партийную карьеру. По его словам, у ЛДПР хорошие показатели, которые видны к 30-летнему юбилею партии.
Как писал NEWS.ru, Жириновский в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил объявить 31 декабря выходным, сократив январские праздники.
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