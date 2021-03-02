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Жириновский назвал виновных в развале СССР и оправдал Горбачёва

15:08, 02 марта 2021 32

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался на тему развала СССР в день рождения первого президента советского государства Михаила Горбачёва.

Главная причина крушения СССР — это однопартийный режим. 73 года всё было в руках единственной партии. И государство, и безопасность, и экономика, и язык, и культура — всё. А когда стали тормошить эту партию — уничтожили и государство. Так что виновата вся команда, управлявшая нами 73 года. Это большевики, руководство КПСС. Некоторые из них и сегодня сидят в Государственной думе. Чего их никто не обвиняет? — написал политик в своём Telegram-канале.

Он добавил, что Горбачёва правильно обвиняют в развале СССР, но почему ЦК, Политбюро и силовики не смогли остановить этого человека. Жириновский подчеркнул, что спустя 30 лет легко скинуть всё на немощного 90-летнего старика, заявив, что виноват он один. Политик задался вопросом, почему не вспоминают тех, кто привёл Горбачёва к власти.

Ранее американский лидер Джо Байден поздравил Горбачёва с 90-летием, заявив, что мир стал более безопасным благодаря его приверженности к свободе и мужеству. Он пожелал бывшему главе СССР мира, благополучия и здоровья в предстоящем году.

Президент России Владимир Путин назвал Горбачёва выдающимся деятелем современности, который оказал значимое влияние на ход истории. Опыт политика, его энергия и творческий потенциал помогают участвовать в общественной и просветительской работе, а также уделять внимание реализации международных гуманитарных проектов, добавил российский лидер. Он пожелал экс-президенту СССР здоровья и «всего самого доброго».

Как писал NEWS.ru, Горбачёв заявил, что планирует отмечать юбилей чуть позже, поскольку сейчас его «держат» крепко врачи. Он подчеркнул, что необходимо подождать.

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