Жириновский назвал три варианта решения афганской проблемы

Три варианта решения афганской проблемы предложил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24»

Варианты решения афганского вопроса от Жириновского отличаются разнообразием — от полного невмешательства до активного участия в судьбе Афганистана.

Три варианта решения афганской проблемы. Первое — ничего не делаем, никого не признаём — пусть всё идёт своим ходом. Второе: даём мощную поддержку Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, чтобы предупредить, не допустить вторжения любых войск из Афганистана. И третий вариант — разделить Афганистан, — заявил политик.

Жириновский убеждён, что если не вмешиваться во внутренние дела Афганистана, в Среднюю Азию «ворвутся банды», которые сконцентрируются в этой стране.

15 августа боевики запрещённого в России движения «Талибан» вошли в Кабул без боя. В течение нескольких часов контроль над афганской столицей был установлен. Президент Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны. Он заявил, что не хотел допустить кровопролития. Страны Запада начали эвакуировать своих граждан. В посольстве России в Кабуле заявили, что занимаются проработкой вывозных рейсов. Дипломаты заверили, что постараются «помочь всем».