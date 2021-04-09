Жириновский назвал тех, кто получит выгоду от конфликта в Донбассе

https://static.news.ru/photo/671209fc-9b3e-11eb-8055-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Напряжение отношений между Украиной и Донбассом выгодно всем сторонам, кроме США. Такого мнения придерживается лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам политика, это станет выходом из затяжного кризиса на фоне пандемии коронавируса.

Внутренне европейцы будут рады, если русская армия подойдёт к границам Германии, Венгрии, Австрии, как это было во времена СССР, — пояснил депутат Госдумы свои аргументы в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» .

Жириновский уверен, что если российская армия остановится на границах с Украиной, то вопрос о «несуществующем» государстве тут же будет решён. Получат выгоду от этого и украинские власти. Правительство будет иметь возможность уже легально сбежать, если на территории страны появится чужая армия.

Выиграет от этого и Россия, так как страна сможет предотвратить убийство русских в Донбассе. Глава ЛДПР отмечает, что именно таким образом вооружённые конфликты помогут вывести мир из тупика, в котором он оказался из-за пандемии.

Не получит выгоды только США, так как первый год правления Джо Байдена начнётся фактически с его поражения. Поэтому Америка мешает разрешить конфликт в Донбассе, уверен Жириновский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина должна присоединиться к России и стать её частью в виде губерний. Такое мнение выразил глава ЛДПР Владимир Жириновский.