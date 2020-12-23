Жириновский назвал российский парламент бомжом

https://static.news.ru/photo/1b97ebc6-453b-11eb-a5a3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на условия, в которых работают депутаты Госдумы. На заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам он заявил, что «у парламента России нет здания».

103 года назад большевики закрыли Таврический дворец на замок. Ельцин расстрелял парламент. До сих пор парламент России — бомж, а все парламенты мира сидят в самых лучших зданиях, — цитирует ТАСС Жириновского.

Лидер ЛДПР также пожаловался, что под зданием на Охотном ряду проходят линии метро, которое очень хорошо слышно, и «воздух здесь самый гадкий».

Политик также отметил, что участок под новое здание уже выделен, коммуникации подведены, аренда выплачивается, однако нет команды начать строительство, которое, по его словам, даже расходов бюджета не потребовало бы. Жириновский уточнил, что инвесторы получили бы взамен нынешнее здание Госдумы в центре Москвы.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин поддержал идею Жириновского о переезде Госдумы в новый комплекс зданий при условии, если это не повлечёт серьёзных расходов федерального бюджета. Он уточнил, что это возможно сделать, только если стоимость объектов, переданных Москве, будет достаточной для покрытия всех расходов, связанных с новым строительством.

Ещё в сентябре, во время встречи президента с главами думских фракций, Владимир Жириновский жаловался, что в помещениях Госдумы невозможно соблюдать социальную дистанцию, да и в целом строение непригодно для работы парламента.

Позже Жириновский планировал на пресс-конференции предложить Путину продать здания Государственной думы и Совета Федерации. По его мнению, на вырученные деньги можно будет построить парламентский центр и для его строительства в Мнёвниках уже всё давно готово.