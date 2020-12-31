Жириновский назвал последний шанс для Трампа остаться президентом

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Владимир Жириновский считает, что последним шансом для действующего президента США Дональда Трампа остаться на своём посту и отменить результаты выборов может стать введение режима ЧС. Пандемию Трамп, по мнению политика, может использовать для того, чтобы остаться президентом.

Главе государства не надо упускать такой шанс, пока ему подчиняются прокуроры, судьи, военные, а использовать свои полномочия по максимуму.

Основанием для отмены результатов выборов может быть режим ЧС. Это последний шанс для Трампа, ибо за ближайшие четыре года демократы его просто уничтожат, — написал Жириновский в Telegram-канале.

Лидер ЛДПР даже предположил, что Россия может помочь Трампу, договорившись с арабскими шейхами о финансовой поддержке американца. А взамен России ничего не требуется.

Трампу и так тошно и противно в сложившейся ситуации. Сейчас главное, что нужно американскому президенту, — проявить силу воли, чтобы остаться на посту президента, — резюмировал Жириновский.

Глава фракции рекомендовал-таки американскому лидеру привиться российской вакциной «Спутник V». И пообещал политику, что «заграница» ему поможет.

По официальным данным, на выборах президента США победу одержал демократ Джо Байден. Трамп пытается оспорить результаты голосования и собирает против них акции протеста.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алексей Пушков считает, что избранному президенту США Джо Байдену придётся крайне непросто на его посту. Половина Штатов до сих пор верит, что у действующего президента Дональда Трампа демократы украли победу.