https://static.news.ru/photo/55a0b3ec-2d82-11ea-9835-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение парламента Турции одобрить законопроект об отправке военнослужащих в Ливию ошибочно и может только усугубить ситуацию. Такого мнения придерживается лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Чем больше будет внешнего вмешательства в этот кризис, тем дольше он продлится, тем кровопролитнее и ожесточённее будет война. Тем тяжелее последствия, — написал политик в Telegram.

Жириновский сравнил нынешний конфликт в Ливии с эскалацией в Ираке и Сирии.

Как писал NEWS.ru, 2 января 2020 года турецкий парламент одобрил отправку войск в Ливию. Это решение предоставило Анкаре разрешение на оказание военной помощи Триполи.

Ранее турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что Анкара воздержится от отправки войск в Ливию, если маршал Халифа Хафтар прекратит атаки на Триполи. Некоторое время назад стало известно, что поддерживаемое ООН правительство национального согласия (ПНС) Триполи попросило Анкару о военной помощи для отражения наступления Ливийской национальной армии (ЛНА).

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия (ПНС) во главе с Сараджем. В то же время существует так называемое восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживают фельдмаршал Халифа Хафтар и его армия.