Жириновский назвал ЛДПР «девственницей, которую не надо портить»

https://static.news.ru/photo/169ad900-55ab-11eb-a255-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский исключил возможность слияния с другими партиями. Чтобы подчеркнуть значимость этого утверждения, он выбрал неожиданную и эксцентричную метафору.

У ЛДПР особая роль, мы всегда шли снизу, а все остальные партии — сверху. <...> Единственная партия из народа — это ЛДПР. Поэтому её портить не надо, она девственница, — заявил Жириновский в прямом эфире в своём Instagram.

Он призвал не прикасаться к ЛДПР, поскольку она является «последней отдушиной» для граждан, которые недовольны жизнью. По словам политика, другие малые партии можно продавать, покупать и собирать в одну партию.

Как ранее писал NEWS.ru, Жириновский заявил, что все, кому он предлагал возглавить политическую силу после себя, боятся большой ответственности. Политик отметил, что партия — «это не вещь», поэтому её «передавать не надо».

Жириновский также напомнил, что пост главы ЛДПР — это не монархический титул, переходящий по наследству. Партийный лидер подчеркнул, что съезд ЛДПР изберёт нового главу, если на эту позицию найдутся достойные кандидаты.