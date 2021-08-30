Жириновский назвал число «предателей» за всю историю ЛДПР

За всё время существования ЛДПР её покинули около 400 человек. Часть из них перешли к конкурентам. Об этом рассказал лидер партии Владимир Жириновский, сообщает РИА Новости.

За всё время у нас предателей 386 человек. Перешли в другие партии — 147, — цитирует агентство политика.

Он уточнил, что к единороссам примкнули 44 бывших члена ЛДПР, к «Справедливой России» — 47, ещё 22 человека вошли в состав КПРФ, а остальные — в другие партии.

По мнению Жириновского, переманивание его бывших сопартийцев другими политическими силами связано с уровнем их компетенции и проработанностью программы ЛДПР. Он также сделал акцент на том, что либерал-демократы никогда не принимали выходцев из других партий.

Ранее Жириновский предложил изменить порядок включения партий в избирательные бюллетени. По его мнению, места в списке должны распределяться не на основе жеребьёвки, а в зависимости от срока регистрации партии или подачи ей документов в ЦИК.