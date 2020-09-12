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Жириновский назвал четыре главных «заболевания» России

17:49, 13 сентября 2020 122
Владимир Жириновский Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия поражена четырьмя заболеваниями.

По его словам, названия этих заболеваний — Украина, Белоруссия, Михаил Ефремов и Алексей Навальный.

Украина уже шесть лет дымит, Белоруссия вот-вот задымит, Ефремов — в тюрьме, а Навальный — в больничной палате, — написал он в своём Telegram-канале.

Политик считает, что порядок в головах россиян не наступит, пока не получится вылечить эти «вирусы». Жириновский также отметил, что всё может закончиться «беспорядком в желудках», а после и ноги «пойдут в другую сторону».

Как писал NEWS.ru, ранее лидер ЛДПР предложил провести в центре белорусской столицы парад дружбы и любви с участием 100 тысяч русских патриотов. По его словам, цель парада — продемонстрировать всем в Белоруссии, что Россия не собирается вводить войска и захватывать республику.

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