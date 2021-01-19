Жириновский: Навальный вредит стране каждый день и заслуживает наказания

https://static.news.ru/photo/51d4c92a-5a49-11eb-95ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Kappeler/dpa

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский поддержал арест российского оппозиционера Алексея Навального и заявил, что основатель Фонда борьбы с коррупцией должен получить реальное уголовное наказание. Депутат считает, что Навальный давно был завербован западными спецслужбами для подрыва авторитета российской власти.

У нас есть человек по фамилии Навальный, который уже много лет ведёт антигосударственную линию. Поведение отвратительное. <...> Понятно, что человек оттуда, человек завербован давно уже как диверсант, которого обучили здесь создавать ситуации, как в Киеве на Майдане, в Тбилиси и так далее, — цитирует Жириновского ТАСС.

По оценкам Жириновского, оппозиционер, который вредит стране «каждый день и каждый час», уже нанёс государству ущерб на миллиарды рублей. По мнению политика, Навальный давно заслужил серьёзный тюремный срок, например, лет 20 лишения свободы.

Надо по всем уголовным делам внести приговоры, не шутить, отправить далеко-далеко от Москвы, на Север, туда, где тундра, где птицы на лету замерзают и падают на землю, — заявил председатель ЛДПР.

Также всех, кто работает с Навальным, Жириновский назвал «политическими отбросами» и «кучкой авантюристов».

Ранее NEWS.ru писал, что оппозиционер Алексей Навальный, которого 17 января задержали в московском аэропорту Шереметьево, будет содержаться в СИЗО-1 «Матросская Тишина» в трёхместной камере в одиночестве для прохождения двухнедельного карантина по возвращении из Германии.

18 января Алексея Навального Химкинский суд арестовал на 30 суток. Такое решение принято на заседании суда в отделении полиции в Химках, куда его доставили из Шереметьево. 17 января оппозиционера, возвращающегося на родину после лечения в Германии, задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево, адвоката и жену к нему не пустили.