Жириновский: ЛДПР потребует отставки губернатора Забайкалья Осипова

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что члены Либерально-демократической партии 25 января потребуют отставки губернатора Забайкальского края Александра Осипова из-за сложившейся опасной для жителей Забайкалья ситуации с безнадзорными собаками на улице региона. Глава партии также назвал Осипова самым «слабым» губернатором в России, передаёт агентство Regnum.

Завтра на заседании Госдумы фракция ЛДПР потребует отправить в отставку самого слабого губернатора страны — главу Забайкальского края Александра Осипова, — сказал Жириновский.

Политик отметил, что Осипов не может справиться с проблемой бездомных псов, которые на днях насмерть загрызли семилетнюю девочку, но ещё и «кивает в сторону Госдумы», которая, по словам Жириновского, якобы не предоставила ему необходимых полномочий для решения проблемы.

Парламентарий убеждён, что у региональных властей достаточно полномочий для решения проблем.

Было бы желание, — подытожил политик.

22 января в правоохранительные органы села Домна Забайкальского края поступило сообщение о пропаже девочки. Спустя полчаса в ходе поисковых работ был найден её труп. На теле девочки присутствовали множественные ранения со следами укусов животных. Выяснилось, что она стала жертвой нападения стаи бездомных собак.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил выяснить, почему в Забайкалье не была решена проблема с бездомными животными, а жалобы людей игнорировались.

Как сообщили в СК, после гибели ребёнка местные жители собрали сход, где заявили, что проблема с бродячими животными в этой местности не решается уже много лет. Люди утверждают, что неоднократно жаловались в соответствующие инстанции, но никакие меры не принимались.

Глава Забайкальского края Александр Осипов после смерти девочки из-за нападения собак попросил изменить федеральный закон, регулирующий отлов безнадзорных животных. Также для Домны выделят дополнительный автобус для перевозки людей в школу. Кроме того, неосвещённые улицы оснастят уличным освещением. Отдельное внимание будет уделено вывозу мусора, который является одной из причин скопления безнадзорных собак.