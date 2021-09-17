Жириновский и Зюганов оценили выборы в России

Лидеры КПРФ и ЛДПР оценили выборы в России. Геннадий Зюганов заявил, что избиратель «услышал и поверил» КПРФ. В свою очередь Владимир Жириновский заявил, что его партия сделала всё «на 120%». Об этом сообщает ТАСС.

В целом сделали больше, чем когда-либо. То, что должна делать политическая партия, мы сделали на 120%. В принципе, неплохо всё прошло, нас не в чем обвинять, — рассказал лидер ЛДПР.

Политик напомнил, что активисты и члены ЛДПР на 15 автобусах объехали все регионы страны для проведения агитации. После обработки 14,10% протоколов ЛДПР набирает 9,19% голосов на выборах в Госдуму, уступая «Единой России» (40,73%) и КПРФ (24,02%).

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова не стала давать собственную оценку стратегии «Умное голосование», созданной сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального. Как сообщила Памфилова, ей было «не до того, чтобы это анализировать». По словам Памфиловой, тема УГ ей абсолютно неинтересна. Тем не менее данный вопрос она назвала неоднозначным, но дискутировать на эту тему отказалась.