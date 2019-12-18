Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что он и его парламентская фракция в Госдуме РФ будут работать в новогодние каникулы и 31 декабря.
По словам партийного лидера, в здании Госдумы на Охотном ряду «31 декабря будут гореть окна кабинетов фракции ЛДПР». Как
Владимир Вольфович, чтобы 31 числа работать, не нужно вносить законопроект о выходном дне, как вы сделали, — отметил депутат-единоросс.
Депутаты фракции ЛДПР в конце ноября внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Пояснительная записка к документу гласила, что в случаях, когда эта дата выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые обязанности в полном объёме, готовясь к Новому году. Минтруд и «Единая Россия» раскритиковали эту идею.
Как сообщал NEWS.ru, министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что этот вопрос нельзя решать на федеральном уровне. Региональные власти целого ряда субъектов РФ приняли решение сделать день Нового года выходным.
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