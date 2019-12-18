https://static.news.ru/photo/afbb9300-218a-11ea-a988-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что он и его парламентская фракция в Госдуме РФ будут работать в новогодние каникулы и 31 декабря.

По словам партийного лидера, в здании Госдумы на Охотном ряду «31 декабря будут гореть окна кабинетов фракции ЛДПР». Как передаёт ТАСС, выступавший за Жириновским на заседании нижней палаты парламента глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов обратил внимание на противоречивость такой позиции.

Владимир Вольфович, чтобы 31 числа работать, не нужно вносить законопроект о выходном дне, как вы сделали, — отметил депутат-единоросс.

Депутаты фракции ЛДПР в конце ноября внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о введении выходного дня 31 декабря. Пояснительная записка к документу гласила, что в случаях, когда эта дата выпадает на рабочий день, сотрудники не выполняют свои трудовые обязанности в полном объёме, готовясь к Новому году. Минтруд и «Единая Россия» раскритиковали эту идею.

Как сообщал NEWS.ru, министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что этот вопрос нельзя решать на федеральном уровне. Региональные власти целого ряда субъектов РФ приняли решение сделать день Нового года выходным.