Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в России следует сократить число кандидатов на выборах. Для этого, по его мнению, необходимо запретить избираться политикам, не входящим в парламентские партии.
Он отметил, что его фракция выступает за внесение соответствующих изменений в законодательство.
Тогда будет разумное количество участников в выборах, а те, кто хотели бы индивидуально, самовыдвиженцы, начинайте работать в партийных структурах любой той партии, которая получит право участвовать во всех выборах, — поделился Жириновский на пресс-конференции.
Как ранее писал News.ru, Жириновский рассказал, что во времена СССР на выборах всегда пытался испортить бюллетень, чтобы таким способом продемонстрировать свой протест. По его словам, единственный кандидат в бюллетене свидетельствовал о том, что реального выбора в стране тогда не было.