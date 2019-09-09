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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва будет рада видеть главу Минобороны Франции Флоранс Парли на Параде Победы в 2020 году. Он пригласил французских военных принять участие в праздничных мероприятиях.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Парли Шойгу подчеркнул, что победа над фашизмом является общим достижением советского и европейских народов, передаёт РИА Новости. Ранее News.ru писал, что глава Минобороны...