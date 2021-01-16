Жириновский готов выкупить памятник Алёнке

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что готов купить памятник Алёнке, демонтированный из Нововоронежа. Однако его не устраивает цена аукциона.
Он отметил, что тем не менее примет участие в аукционе.
Получается, что сначала все её отвергли, объявили уродливой, но на торги выставили за огромные деньги. С чего вдруг? — написал политик в Telegram.
Он добавил, что готов приобрести памятник за 200 тысяч рублей, тогда как продавцы просят миллион.
Скульптура Алёнки была установлена в Нововоронеже 18 декабря по случаю 250-летия села Новая Алёновка. Однако реакция на скульптуру, очевидно, была не такой, как ожидалось. Местные жители раскритиковали арт-объект стоимостью порядка 1 млн рублей, потребовав убрать его. В итоге решение о демонтаже было принято городской администрацией. В настоящее время скульптура находится на хранении в одном из муниципальных предприятий.
Ранее Жириновский критически высказывался о демонтаже скульптуры, которая напугала обывателей внешним видом. Жириновский уверял, что женщина вовсе не обязана соответствовать общепринятым стандартам красоты. По его словам, ЛДПР готова забрать статую, чтобы установить на каком-нибудь из партийных объектов, писал NEWS.ru.