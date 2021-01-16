Жириновский готов выкупить памятник Алёнке

https://static.news.ru/photo/204ec5ba-5830-11eb-80cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru_vrn/vk.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что готов купить памятник Алёнке, демонтированный из Нововоронежа. Однако его не устраивает цена аукциона.

Он отметил, что тем не менее примет участие в аукционе.

Получается, что сначала все её отвергли, объявили уродливой, но на торги выставили за огромные деньги. С чего вдруг? — написал политик в Telegram.

Он добавил, что готов приобрести памятник за 200 тысяч рублей, тогда как продавцы просят миллион.

Скульптура Алёнки была установлена в Нововоронеже 18 декабря по случаю 250-летия села Новая Алёновка. Однако реакция на скульптуру, очевидно, была не такой, как ожидалось. Местные жители раскритиковали арт-объект стоимостью порядка 1 млн рублей, потребовав убрать его. В итоге решение о демонтаже было принято городской администрацией. В настоящее время скульптура находится на хранении в одном из муниципальных предприятий.

Ранее Жириновский критически высказывался о демонтаже скульптуры, которая напугала обывателей внешним видом. Жириновский уверял, что женщина вовсе не обязана соответствовать общепринятым стандартам красоты. По его словам, ЛДПР готова забрать статую, чтобы установить на каком-нибудь из партийных объектов, писал NEWS.ru.