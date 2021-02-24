Жириновский допустил проведение досрочных выборов в Госдуму летом

https://static.news.ru/photo/3356d060-76a0-11eb-8180-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский не исключил, что в начале лета пройдут досрочные выборы в Государственную думу. По мнению политика, этот период был бы самым благоприятным.

Ещё в том году было предложение от «Единой России» провести их досрочно осенью 2020 года. То есть эта тема была в повестке дня. Это не наше предложение и не наша идея. Но это возможно и сейчас, — сказал Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».

Лидер ЛДПР заявил, что в конце марта Госдуму можно распустить, а в конце июня провести выборы. Он отметил, что законы позволяют отвести четыре месяца на подготовку к голосованию. Жириновский добавил, что если российские власти примут решение провести досрочные выборы, они выберут лето как время, когда «обстановка будет в стране лучше».

Очередные выборы в нижнюю палату российского парламента намечены на сентябрь 2021 года.

Ранее, отвечая на вопрос в Instagram о том, кого он видит президентом России после Владимира Путина, Жириновский написал , что он мог бы сам стать главой государства, передавал NEWS.ru.