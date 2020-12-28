Жириновский назвал Кудрина одним из кандидатов на замену Путину

https://static.news.ru/photo/7fb5398a-4912-11eb-a2bd-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский заявил, что глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин в будущем мог бы стать преемником российского президента Владимира Путина.

Ранее лидер ЛДПР назвал в числе кандидатов на президентский пост премьер-министра Михаила Мишустина, главу Минобороны Сергея Шойгу, руководителя СВР Сергея Нарышкина, спикера Совфеда Валентину Матвиенко, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, мэра Москвы Сергея Собянина и председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Я ещё одного добавлю. Это Кудрин. Их получается почти восемь человек. Но самое главное — это сам президент действующий. Пока речь не идёт о том, что он уходит и вот преемники. Я просто перечислил всех, кто мог бы быть, — сказал Жириновский в эфире радио «Говорит Москва».

Лидер ЛДПР также порассуждал о собственном преемнике. Жириновский признался, что уже около 15–20 лет присматривается к тем, кто мог бы возглавить партию, добавив, что всегда выступал за обновление. Он допустил, что партийным лидером мог бы стать врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, глава Смоленской области Алексей Островский или замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов.

Летом в России были приняты поправки в Конституцию страны. Одно из новых положений касалось так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства. 23 декабря депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому Путин снова может выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах в России.

Сам президент в ходе большой пресс-конференции заявил, что ещё не принял решение о своём участии в выборах 2024 года, передавал NEWS.ru. Путин отметил, что получил формальное разрешение баллотироваться от народа.