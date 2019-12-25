Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия может войти в состав России в качестве ещё одного федерального округа с сохранением их права на язык и культуру. Таким образом он прокомментировал перспективы от большой интеграции двух стран.
Они хотят газ по цене Смоленска. Тогда станьте как Смоленск, это может быть федеральный округ — Западный федеральный округ, — отметил политик в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, жители РФ и Белоруссии готовы к такому развитию событий.
Как ранее писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил образовать единое государство. По мнению политика, Россия может войти в состав Белоруссии.
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