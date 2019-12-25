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Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет уверенности, что большинство россиян почувствовали изменение своей жизни к лучшему в результате реализации национальных проектов.

Самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться, — это реальные перемены в жизни людей. Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такое ощущение, — цитирует «Интерфакс» выступление Путина...